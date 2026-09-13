Мария Бакалова стана лице на България без нито лев хонорар
Звездата прие да стане посланик на туризма и ще разкрие любимите си места у нас
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Звездата прие да стане посланик на туризма и ще разкрие любимите си места у нас
Филмът на Стефан Командарев спечели отличията на Варна и на публиката, а Ирини Жамбонас – приза за най-добра женска роля
Загубата на България от Норвегия обедини гилдията на фестивала "Златната роза" Дори звездите на родното кино, събрани на фестивала "Златната роза" въ...
Варна. Откриването на 32 –то издание на кинофестивала „Златна роза" започна с реверанс към балетния конкурс, който навърши половин век и е с 3 години...
Варна. Носителката на Оскар за чуждоезичен филм „Ничия земя" на Данис Танович/Словения/ - Дуня Клеменц ,собственик на продуцентската компания „Студио...
За публиката във Варна са подбрани освен дебютни ленти, и класически произведения на родното кино Варна. 15 заглавия на нови игрални български филми...
Корабчето с наградата за цялостен принос на фестивала „Любовта е лудост”