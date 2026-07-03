УЕФА се опълчи на ФИФА, няма да въведе спорно правило

УЕФА няма да въведе автоматичен червен картон за футболист, който си покрива устата при спор с противник в турнирите под нейна егида. Европейската централа обаче е информирала своите федерации, че подобно поведение може да се наказва с жълт картон като опит за скриване на комуникация и акт на неспортсменско поведение. При по-сериозни случаи играчите може да бъдат подложени и на дисциплинарни производства. Така УЕФА отказва да копира изцяло строгия подход на ФИФА, който вече доведе до червени картони на Световното първенство.

Разликата между ФИФА и УЕФА

На Мондиал 2026 ФИФА прилага далеч по-твърдо правило. При конфронтация с противник покриването на устата може да доведе директно до изгонване, защото се приема като опит да се скрият обидни, дискриминационни или агресивни реплики.

Това вече се случи два пъти. Мигел Алмирон от Парагвай и Пиеро Хинкапие от Еквадор получиха червени картони за подобни действия по време на турнира.

Жълт картон, но не и автоматично изгонване

УЕФА избира по-предпазлива линия. В нейните турнири - включително Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите - покриването на устата няма да означава автоматично червен картон.

Централата обаче дава ясен сигнал, че подобно поведение няма да бъде подминавано. Ако съдията прецени, че футболист се опитва да скрие комуникация при спор, той трябва да бъде санкциониран с жълт картон. Ако има съмнения за обида или дискриминация, случаят може да продължи пред дисциплинарните органи.

Случаят с Престиани отключи промяната

Строгата линия на ФИФА беше подкрепена от президента Джани Инфантино след инцидента между Джанлука Престиани от Бенфика и Винисиус Жуниор от Реал Мадрид в Шампионската лига през февруари. Винисиус заяви, че е бил обиждан, а мачът беше спрян за няколко минути.

По-късно УЕФА наказа Престиани за 6 мача за хомофобско поведение, като 3 от тях бяха условни за 2-годишен изпитателен срок. Ройтерс съобщи, че първоначално случаят е бил възприет като расистка обида, но впоследствие е изяснено, че става дума за хомофобска реплика.

Футболът търси граница между контрол и крайност

Новата битка е за това как да се спрат обидите на терена, без всяка спорна сцена да се превръща в автоматичен червен картон. ФИФА избра шокова терапия на най-голямата сцена, а УЕФА предпочита по-гъвкав подход с жълти картони и последващи наказания.

Решението показва, че европейската централа не отрича проблема, но не иска да вкарва съдиите в капан, при който всяко покриване на устата води до изгонване. Това може да намали хаоса в мачовете, но и ще остави много тежест върху преценката на съдията.

Мълчанието вече не е прикритие

Футболът отдавна свикна със сцени, в които играчите крият устата си, за да не бъдат разчетени от камерите. След случая с Винисиус тази практика вече не изглежда безобидна, когато се случва в напрегнат спор. УЕФА се опитва да намери среден път - да наказва съмнителното поведение, без да превръща всяка конфронтация в червен картон. Истинският тест ще бъде дали дисциплинарните органи ще действат достатъчно твърдо, когато зад прикритите думи има обида.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com