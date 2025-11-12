Променят ключово правило за колите в Европа

Европа отново променя едно от правилата, свързани с пътната безопасност, решавайки проблем, който възникна преди няколко години. То е свързано дневните светлини, чието активиране вече ще бъде задължително не само отпред, но и отзад, съобщава "Аутомедия".

През последните години светлината се превърна в още една част от дизайна на автомобила, но не и в цялата осветителна система. И това е една от причините, поради които властите в Европа направиха изключение, което позволи на колите да се движат с изключени задни светлини през деня.

Това накара много автомобили да продължат да се движат с изключени задни светлини в тъмните фази на деня - привечер, здрач и също така в пълна тъмнина, което причинява значителни проблеми с видимостта за други шофьори. В същото време обаче тази промяна беше приета от мнозина, въпреки опасностите, които носи, тъй като беше мярка, насочена към пестене на енергия, а също и на гориво.

По това време повече марки преминаха към светодиоди заради по-ниската им консумация на гориво, но се появи огромен проблем. Оказа се, че тази тази законодателна промяна е сериозна грешка, тъй като само някои марки избраха да държат задните светлини включени през деня като мярка за безопасност, като те се активират заедно с предните.

При други автомобили обаче това не става автоматично, което означава, че те се движат през нощта с включени дневни светлини и изключени задни светлини. Проучвания показаха, че разстоянието между превозните средства намалява с 9 сантиметра, когато задните светлини са изключени, но не това е най-тревожещото. В Швеция, например, се оказа, че 82% от автомобилите се движат с изключени задни светлини през деня, като 76% от шофьорите вярват, че те са включени, без това да е така.

Европа все пак промени правилото, като от 22 септември 2024 всички нови модели автомобили, одобрени в ЕС, трябва да имат едновременно включени дневни светлини и странични светлини. Законът е формулиран така, че задните светлини не са необходими, ако дневните светлини надхвърлят 7000 лукса, но повечето автомобилни производители избират да ги държат винаги включени, за да избегнат грешки. Обратно, когато нивото на външната светлина е по-малко от 1000 лукса - еквивалент на няколко минути преди залез, тогава късите фарове трябва да бъдат включени.

Глобата за неспазване на това правило е 200 евро, като не се губят точки от шофьорската книжка. Ако колата е по-стара от 2024, наказание засега няма, но и това ще се промени, тъй като ЕС готви нова промяна в закона, която която ще принуди всички автомобили, продадени от 2027, да имат включени задни светлини. Това обаче ще важи и за превозни средства, хомологирани преди 22 септември 2024. Идеята е ясна – да се предотвратят инциденти, които стават в тъмната част на деня.

