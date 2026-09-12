Променят ключово правило за колите в Европа
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Целта при проверката в палатката е да се елиминира страничната светлина
На запалени прожектори дузина машини полагаха асфалт цяла нощ на трасето на новия пътен възел, който се изгражда на кръстовището на Околовръстното с б...
Хайки за изправни светлини, чистачки и гуми ще правят пътните полицаи. Масовите проверки на шофьорите са в рамките на акция "Зима", която започва от...