Напрежение в Европа. Ето колко полети висят

Всеки трети граждански самолет в ЕС може да не излети заради горивната криза в авиационната индустрия, започнала поради влошаващата се ситуация в Близкия изток.

"Ако по-рано авиокомпаниите съкратиха полетите главно поради високата цена на керосина, сега съкращенията могат да възникнат поради физическия му недостиг. И говорим за много по-големи обеми. Ако Европейският съюз не получи поне 30% гориво от предишното ниво на потребление, тогава всеки трети самолет всъщност няма да лети. И това е огромен удар не само за авиационния пазар", казва авиационният експерт Роман Гусаров.

Отварянето на Ормузкия пролив няма веднага да коригира сегашната ситуация. "Дори ако си представим, че Ормузкият проток се отваря днес и доставките са напълно възстановени, горивото пак няма да се появи веднага. Ще отнеме месеци, за да се компенсира вече възникналият дефицит. Следователно кризата вече е започнала. И дори при благоприятен сценарий последствията от нея ще се усетят поне до есента", подчерта експертът.

Гусаров също отбеляза, че европейският пазар, както и регионът на Югоизточна Азия, който също няма достатъчно вътрешно производство, ще пострада най-много в настоящата ситуация. В същото време, според него, кризата не трябва да засяга Русия. "Русия ще пострада много по-малко от много други страни.

Най-малкото защото можем да си осигурим гориво в необходимите обеми. Въздушният трафик в страната ще продължи да работи стабилно. Но са възможни определени трудности по международните маршрути", добави той.

