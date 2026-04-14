Експерти посочиха 3 автомобила, които не бива да купуваме

Експертите посочиха три премиум кросоувъра, които не бива да купувате. Тези модели са по-лоши от конкурентите си.

Кои премиум кросоувъри не си струва да купувате?

Cadillac XT5 2025

Cadillac XT5 е един от най-достъпните кросоувъри в гамата на марката. Според Consumer Reports, този модел е много ненадежден. Consumer Reports също критикува недостатъчно мощния 2,0-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор на Cadillac, който произвежда приблизително 235 конски сили. Вместо това експертите препоръчват да се обмисли Lexus NX.

Lincoln Aviator 2020

Lincoln Aviator привлича със стилния си дизайн и щедрите си характеристики. Consumer Reports обаче предупреди, че кросоувърът от моделната 2020 година има много проблеми. Експерти отбелязаха, че Lincoln Aviator от 2020 г. е бил изтеглян от пазара 28 пъти. Според експертите този модел е склонен към чести повреди.

2024 Genesis GV60

Електрическият кросоувър Genesis GV60 може да се похвали със стилен дизайн и елегантен интериор. Тези качества маскират един сериозен недостатък: много ниската надеждност. Според Consumer Reports, Genesis GV60 от 2024 г. е бил изтеглен от пазара пет пъти. Изтеглянията са причинени от проблеми със зарядния порт, повреда на някои системи и проблеми с интериорната облицовка.

