Пеевски удържа на думата си! ДПС дари парите за коледни добавки на пенсионерите

Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски удържа на думата си. ДПС събра и дари парите за коледни добавки на пенсионерите. Това стана ясно от официален отговор на НОИ на запитване, отправено от 24 часа.

Общо 440 772, 58 лева, които са равни на 225 363,44 евро, са постъпили в края на 2025 г. и в първите януарски дни на 2026 г., в сметките на Националния осигурителен институт. Това са декемврийските възнаграждения на 29-те депутати на ДПС-Ново начало и 28 кметове от партията на Делян Пеевски. Те са дарили своите декемврийски заплати, за да помогнат за събиране на необходимите средства за коледни бонуси на българските пенсионери.

На 18 ноември 2025 г. лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски поиска с писмо до финансовия министър Теменужка Петкова правителството на Росен Желязков да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, като помощта да е 110 лв. или с 10 лева повече, спрямо 2024 година.

Седмица преди това от правителството обявиха, че в проектобюджета за 2026 г. не са предвидени средства за коледни добавки към пенсиите.

В писмена кореспонденция с финансовото министерство Делян Пеевски обеща на 18 ноември 2025 г. от името на ДПС, членовете на Парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало" да дарят 12-та си заплата като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки за българските пенсионери. Към обещанието от името на 29-те депутати, Делян Пеевски бе прибавил и кметове.

"24 часа" писмено поиска от Националния осигурителен институт информация дали е изпълнен ангажиментът от лидера на ДПС "Ново начало", поет публично и писмено.

Според официалния отговор, подписан от подуправителя на НОИ Ивайло Здравков, на 19.12.2025 г. - ден след поетия от лидера Пеевски публичен ангажимент, са постъпили 296 962, 21 лв. (151 834, 37 евро) по сметка на НОИ от Народното събрание, като основанието за превода е "дарение от ПГ на ДПС-"Ново начало". То е от всички нейни депутати, включително и от председателя Пеевски.

В началото на 2026 година по банковата сметка на НОИ е постъпила и сумата от 138 110 лв. (70 614 евро) дарение от кметове на общините Сунгурларе, Маджарово, Ветово, Каолиново, Ардино, Кирково, Сърница, Стамболово, Кърджали, Кубрат, Черноочене, Момчилград, Опака, Руен, Антоново, Никола Козлево, Ситово, Исперих, Крумовград, Омуртаг, Гърмен, Лозница, Белица, Джебел, Мадан, Венец, Върбица и Якоруда.

В отговора на НОИ не се посочват постъпили дарения от други народни представители или парламентарни групи.

Казусът "коледни добавки" за пенсионери започна с писмото до финансовия министър Теменужка Петкова на Делян Пеевски на 18 ноември, продължи на 26 ноември, когато Министерският съвет прие решение за допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване, с което да бъдат осигурени средствата. Проектът на решение беше внесен от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Прогнозата бе, че през месец декември броят на пенсионерите, които ще получат финансова подкрепа за празниците, ще бъде около 536 000 души.

Така пенсионерите, които получават пенсии и добавки към тях до линията на бедност – 638 лева, трябваше да получат по 120 лева за Коледа.

Според прогнозата през декември 2025 г. броят на пенсионерите, които ще получат финансова подкрепа за празниците, е около 536 000 души.

„За коледните надбавки ще са необходими 64 320 000 лева. Направена е сметката, парите ги има, така че всичко ще бъде наред. Могат да бъдат спокойни всички хора", заяви Гуцанов.

На 14 януари 2026 г. Министерството на труда и социалната политика предложи на Народното събрание законови промени, с които де се гарантира плащането на коледни и великденски надбавки не само за най-бедните пенсионери, но и за други социално слаби.

