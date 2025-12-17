Докъде води агресията? Радостин Василев показа мутренското лице на политиката

То не беше изчегъртване, то не бяха вдигнати юмруци, то не бяха закани за измитане.

Четири години ПП-ДБ демонтират някого. Въпрос на време бе пепейската агресия от трибуните на площада да влезе в парламента, а хулиганските призиви на Ивайло Мирчев да си намерят агитката.

Най-грозни сцени се разиграха днес в храма на законодателството – пленарната зала, там, където би трябвало да се коват държавният морал и правилата в България.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев – отломка от ПП-ДБ, показа мутренското лице на политиката. Той нападна депутата от ДПС-Ново начало Гюнай Далооглу, започна да го рита и бие с юмруци в лицето и в корема. Разбеснелият се Василев, който иначе редовно държи патетични слова за морал от трибуната на НС, едва бе озаптян от околните депутати от различни групи. Но въпреки това не спря да сипе обиди по колегата си, който с него не го бе провокирал.

Ето докъде стига агресията! Когато парламентът се превръща в улична арена, чудно ли е, че насилието в обществото расте, а тийнейджъри се гордеят с поведението си на локали.

Да, наистина е нужен нов модел на управление, - без обиди, без лепене на етикети и най-вече без нацепени батки в НС.

