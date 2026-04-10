Гергана Топалова с мощен старт и място на четвъртфинал

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс, щата Флорида, който е с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер едно в схемата българка постигна убедителна победа над американката Джейдан Браун с 6:0, 6:3 и продължава силното си представяне. Срещата продължи 79 минути, в които Топалова контролираше изцяло случващото се на корта. Това е втори пореден успех за нея в надпреварата.

Българката наложи тотално превъзходство още от първия гейм и не остави никакви шансове на съперничката си. Тя спечели първите десет гейма в мача, което на практика реши изхода от двубоя още в началото.

След силния старт американката успя да вземе няколко гейма във втората част, но това не промени развоя. Топалова запази стабилността си и затвори мача без колебание, като показа увереност и концентрация до последната точка.

В следващия кръг българката ще се изправи срещу петата в схемата Даря Егорова от Русия, като победителката ще си осигури място на полуфиналите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com