"Свободна Европа" спира службите си в България и Румъния
Решението е продиктувано само от финансови мотиви
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Решението е продиктувано само от финансови мотиви
Като искате да ги субсидирате - откажете се от тлъстите чиновнически и евродепутатски заплати и привилегии
"Гласът на Америка" и Радио "Свобода" спират излъчване
Те са съставени от радикални леви и луди хора, които "хабят 1 млрд. долара годишно"
Името на Боряна Бецова бе очернено в публикация на Свободна Европа
Впечатление прави, че авторът проявява тенденциозен интерес
Баку. Офисът на финансираната от правителството на САЩ радиостанция "Свободна Европа" в столицата на Азербайджан бе претърсен и затворен, предаде БНР....