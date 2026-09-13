БАБХ призовава овощарите да не изчакват крайния срок за заверка на декларациите
Подпомагането ще покрие част от разходите за продукти за растителна защита
Следете всички новини, анализи и коментари за Овощари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Подпомагането ще покрие част от разходите за продукти за растителна защита
Ако не се вземат спешни мерки за подпомагане, цената ще е солена
Овощарите прогнозират по-ниски цени след средата на юни
Преработвателите са понижили изкупните цени до 1,20-1,25 лв. за килограм
Днес Министерство на земеделието и храните внася Нотификация в Брюксел, относно промените в обвързаната подкрепа. С нея от 2017 година ще се прилагат...
Отпадна заканата на производителите на праскови да блокират пътя Добрич - Силистра, след като кметът на Добрич Детелина Николова се запозна с проблема...