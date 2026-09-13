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Кмет помогна на овощари

Кмет помогна на овощари

Отпадна заканата на производителите на праскови да блокират пътя Добрич - Силистра, след като кметът на Добрич Детелина Николова се запозна с проблема...

15 юли | 9:28
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