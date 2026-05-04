Изненада! Ралица Паскалева каза "Да"

Ралица Паскалева потвърди новината, че вече е официална съпруга на волейболиста Теодор Салпаров, с когото имат двама синове.

Водещата на „Игри на волята” показа оналйн снимки от сватбата си. Тържеството е било в тесен кръг и без много претенции, пише "Уикенд". Говори се, че сватбата на Ралица и Теодор е била на морето миналото лято в някоя от почивките от снимки на шоуто „Игри на волята”. Именно заради тези снимки булката не е разполагала с много време за организация, пищни тържества и сватбени пътешествия. Последното най-вероятно е направено след заснемането на екстремното риалити.

Паскалева и Салпаров бяха сгодени с години, но актрисата винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата и не държи на нея. Вместо това тя роди две деца на волейболиста. Миналото лято обаче двойката явно е преценила, че е настъпил точният момент за брак.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com