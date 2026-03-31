Изненада в "Капките"! Истината за Михаела Маринова

Михаела Маринова е обявена за новия вокален педагог в "Като две капки вода", но зад кулисите картината изглежда различно. Оказва се, че участниците разчитат на съвсем друг специалист, за да изградят изпълненията си.

Тази година именно вокалният педагог Искра Милкова работи с три от най-силните гласове в шоуто – Иво Димчев, Емилия и Весела Бабинова.

"Гласувайте за Веси, Еми и Иво", призова самата Милкова по време на живо предаване – жест, който ясно показва ангажимента ѝ към тяхната подготовка.

Весела Бабинова е сред най-ярките примери. Само месец след началото на работата с Милкова, напредъкът ѝ е отчетен както от журито, така и от зрителите.

Миналата неделя актрисата се справи безупречно с изключително трудна песен на Адел, включително и с най-високите тонове.

Докато Искра Милкова подготвя участниците зад кулисите, на преден план излиза Михаела Маринова. Певицата пое ролята на официален вокален педагог след Етиен Леви. Реалната работа с част от участниците обаче, се оказва чуждо дело. Поне с Бабинова, Димчев и Емилия, с които Милкова работи, пише "Хотарена".

Маринова дава консултации, но основно в рамките на телевизионното съдържание – там, където камерата снима.

Подобна схема вероятно не е нова. Миналият сезон Искра Милкова е работила с четиримата най-успешни участници – победителя Вениамин, Михаела Филева, Иван Христов и Николаос Цитиридис.

Тя е била ангажирана и с други имена, включително Александра Лашкова, макар че, както често се случва, не всичко може да бъде компенсирано с обучение.

Всъщност Милкова работи с продуцента Маги Халваджиян повече от 12 години, започвайки още от "Х Фактор". Това означава, че е имала роля дори в развитието на самата Михаела Маринова, която стартира именно от този формат.

Сред най-сериозните ѝ успехи е подготовката на Кристиан Костов за "Евровизия" 2017, където България постигна историческо второ място. Тя стои и зад развитието на Дара, която тази година ще представя страната ни на конкурса.

