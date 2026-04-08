"Капките" слизат от ефир в ключов момент

Любимото шоу за имитации "Като две капки вода" временно слиза от ефир. Предаването излиза във великденска ваканция и няма да се излъчва на 13 април. Следващият епизод на "Капките" ще бъде на 20 април в обичайния час по Нова телевизия. Зрителите са в очакване на ключовата фаза от шоуто, когато вече всяко изпълнение е от решаващо значение за участниците в Сезона-Слънце.

Прекъсването идва веднага след един от най-динамичните епизоди за сезона. Последното издание беше посветено на "Нощта на дуетите" - вечер, която донесе неочакван развой. За първи път този сезон две участнички си поделиха победата. Симона и Михаела Маринова успяха да впечатлят едновременно журито и публиката, а общото им изпълнение беше определено като един от най-силните моменти до момента.

