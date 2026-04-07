Неочакван обрат в "Ергенът", всички онемяха

Епизод 24 на „Ергенът“ 5 предложи неочакван обрат още в самото начало на вечерта. Вместо традиционния коктейл и възможност за разговори, флиртове и стратегически ходове, дамите бяха изправени директно пред най-важното изпитание – церемонията на розата.

Още с влизането си водещият Наум Шопов обяви новината, която разклати всички: „Днес коктейл няма да има.“

Това решение остави участничките без шанс да повлияят на избора на тримата ергени в последния момент и засили напрежението до краен предел. Много от момичетата разчитаха именно на тези разговори, за да изяснят отношенията си с мъжете.

Татяна призна: „Облякох си най-хубавата рокля, която пазих за специална вечер, ето, демонстрирам… и всичко това за 12 секунди!“

Елеонора си осигури място още в началото, след като вече имаше роза от предходната си среща с Крис.

Марин, който разполагаше с най-много рози, започна раздаването. Първите му избори – Михаела, Алия и Любомира – преминаха без изненади, но не и без коментари и напрежение между останалите.

Стоян също направи своите ходове, давайки първата си роза на Илияна след „прекрасната среща“, която двамата имаха по-рано.

С напредването на церемонията започнаха да се оформят и по-сложни стратегии. Някои от дамите приеха рози от повече от един ерген – ход, който обещава сериозни последствия.

След като прие розата от Стоян, Симона откровено призна: „Очаквам да поговорим, за да мога да съм наясно дали ще продължавам да приемам… или ще си приемам само тези от Крис.“

Финалните минути бяха изпълнени с напрежение. Три момичета останаха без сигурност, а само две рози бяха налични.

Последната дума беше на Марин. Пред него стоеше труден избор между Елизабет и Санта Китана.

„Последната роза може би е най-трудното решение, което трябва да се вземе тук“, каза той.

Без роза остана Санта Китана – една от най-противоречивите и запомнящи се участнички този сезон. Водещият отправи емоционални думи към нея, подчертавайки, че зад провокативното ѝ поведение стои по-дълбока и уязвима личност.

Самата тя напусна с високо вдигната глава и спокойствие: „Чувствам се прекрасно, че сама слизам по тези стъпала.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com