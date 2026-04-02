Нора Недкова разтърси "Хелс китчън"! Шеф Ангелов безмълвен

Отборите на Златните и Платинените се представиха отлично по време на вечерната резервация в Hell’s Kitchen и заслужиха овациите на шеф Виктор Ангелов. Двата колектива съумяха да превъзмогнат поредица от трудности и неразбирателства, което доведе до успешното изпълнение на поръчките на всички техни гости.

Звездните участници се впуснаха в зрелищна игра на кулинарен тенис на маса, която определи носителите на предимството преди следващото предизвикателство. Най-добре с авторската задача се справиха инфлуенсърките Славена Вътова и Нора Недкова, а имунитетът заслужи бившата мис България. Номинация пък получи рапърът Йонислав Йотов-Тото, който си върна куртката в края на вечерта.

Недкова обаче шокира всички, след като тръгна да се заяжда с шеф Ангелов. "Не разбрахте ли, че сте прав, докато аз не се появя? Когато аз се появя, аз съм права. Тук се спазват правилата на Нора. Да ми се маха от очите, черен ми е вече", каза бившата миска по адрес на кулинаря.

Шеф Ангелов се видя в чудо и потърси помощ от Славена Вътова: "Чувствам се застрашен. Какво да й кажа?". "Славена каза "да порасне", обърна се към Нора секунди по-късно той.

"Славена да си гледа работата и скаридите. Вчера гледаше надолу, а днес вирна носа нагоре", веднага захапа Нора. "Едно време бях секссимвол, сега станах готвачка. Бях два пъти корица на „Плейбой", а вие на нито едно списание. Единствената последна жена съм в България без корекции. Нямам нито едно чуждо тяло в себе си. Е, косата съм си я купувала сама. Говоря за силикони, импланти в задните части, плочки. Нямам нищо операционно. Аз съм си биожена, затова ви готвя зелени биоризото", продължи Недкова.

