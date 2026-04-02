Дъжд, студ и силен вятър днес, но големият обрат иде

Времето днес ще бъде облачно в цялата страна със повсеместни валежи от дъжд, по-интензивни в Южна България и планинските райони. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, като за София се очакват около 7°.

Планините - дъжд, сняг и бурен вятър

В планинските райони облачността ще бъде значителна, със валежи от дъжд, които в Рило-Родопската област и Стара планина ще са по-съществени. Над 1400 метра валежите ще преминават в сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от изток-североизток, а следобед в Източна България ще се ориентира от юг-югоизток. Температурите ще достигнат около 2° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

Черноморието - валежи и неспокойно море

По Черноморието също ще бъде облачно със валежи от дъжд, които към края на деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен до временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 9° и 10°, температурата на морската вода ще бъде 8°-10°, а вълнението на морето - 3-4 бала.

Уикендът - повече облаци, но и затопляне

В петък и събота ще се задържи предимно облачно време, на места със краткотрайни валежи, главно в следобедните часове. Вятърът в петък временно ще отслабне и ще се ориентира от юг, а по-късно от северозапад, като в Източна България ще бъде от североизток. Температурите ще започнат да се повишават и максималните ще достигнат между 11° и 16°.

Началото на новата седмица - слънце и пролетни температури

В неделя валежите ще намалеят, облачността ще се разкъса и ще намалее значително. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад, а затоплянето ще продължи. В първите дни на новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и още по-топло, като във вторник температурите ще достигнат между 17° и 22°. Във вторник и сряда вятърът от северозапад ще се усили, а в сряда следобед ще се развие купеста облачност със краткотрайни превалявания в планините.

