Кичка Бодурова се радва на първо внуче

Популярната певица Кичка Бодурова стана баба за първи път – това обяви вчера самата звезда.

„Едно прекрасно момиче от моето голямо семейство с почитатели даде живот на Микаела! Даде живот на земята - какво щастие!“, възкликна певицата, съобщава "Телеграф".

Кичка Бодурова се обърна към феновете си: „Нека всички поздравим Меги и пожелаем на двете да са здрави и много радостни мигове да сгряват живота им!“. После добави: „Изчаках малко време нарочно. И нека си пожелаем един прекрасен, позитивен и усмихнат април!“.

Става реч за осиновената дъщеря на Кичка. Тя взима Магдалена под крилото си още преди ковид епидемията, когато момичето в тийнейджърските си години отива да учи в Америка. Меги всъщност й е племенница, дъщеря е на брат й. През май ще навърши 26 години. Кичка има и първородна дъщеря, Кристи.

