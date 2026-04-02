Полша с шокиращо решение заради НАТО

Полският премиер Доналд Туск предупреди за поредица от събития, които обслужват интересите на Русия, и изрази притеснение от сближаването между Доналд Тръмп и Виктор Орбан. В публикация в X той посочи, че това сътрудничество създава риск от разпад на НАТО.

Туск изброи пет основни заплахи за европейската сигурност, които определи като „мечтата на Владимир Путин“. Сред тях са потенциалното разпадане на Алианса, смекчаването на санкциите срещу Москва и мащабна енергийна криза на континента. Списъкът се допълва от възможното спиране на помощта за Украйна и действията на унгарския премиер Виктор Орбан, който наскоро блокира европейския заем от 90 млрд. евро за Киев заради спрения транзит на руски петрол.

По данни на УНИАН полският премиер допусна страната му да придобие собствено ядрено оръжие в бъдеще. Той заяви, че Варшава няма да остане пасивна и ще развива отбранителния си капацитет. Успоредно с това Полша вече преговаря с Франция за включване в европейския ядрен чадър, предложен от президента Еманюел Макрон.

