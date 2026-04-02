Скандал! Меган искала да бъде кралица вместо Кейт

Меган Маркъл е имала нереални амбиции относно своята роля в кралското семейство.

Според кралския журналист Том Бауър, херцогинята на Съсекс е смятала, че един ден ще бъде кралица вместо Кейт Мидълтън, въпреки че принц Хари е пети в линията за наследяване на трона.

„Тя наистина вярваше, че тя, а не Кейт, трябва да бъде следващата кралица след крал Чарлз III“, каза авторът на „Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family“ по време на участие в подкаста „Kinsey Schofield Unfiltered“. „Тя не можеше да разбере защо, след като е по-красива, по-интелигентна, по-трудолюбива и всичко останало, не трябва да бъде кралица“, каза Бауър. „И тя ненавиждаше идеята, че тя и Хари са поставени толкова назад в реда… Затова, разбира се, тя никога не е възнамерявала да остане.“

Според писателя, кралски придворен е казал на кралица Елизабет II, че „Меган мисли, че след като се омъжи за член на кралското семейство, ще стане като Бог. Което е доста смешно, но очевидно тя го е вярвала.“

След твърденията в новата разобличаваща книга на Бауър и обвиненията към актрисата от „Костюмари“, Меган и Хари публикуваха опровержение.

„Коментарите на Бауър отдавна са преминали границата от критика към обсебване“, заяви представител на двойката в изявление пред NBC News. „Той публично заяви: ‘Монархията всъщност зависи от това напълно да заличи Съсекс от нашия начин на живот’“, продължиха те. „Той е изградил кариера върху създаването на все по-сложни теории за хора, които не познава и никога не е срещал. Тези, които се интересуват от факти, ще потърсят другаде.“

Кралският кореспондент Джени Бонд смята, че книгата е „засегнала много болезнена тема“ за Меган и Хари.

„В наши дни рядко се случва да има каквато и да е реакция от Хари и Меган - те предпочитат да игнорират шума и клюките“, пише тя за Daily Mirror. „Но този път отговорът беше едновременно бърз и остър“, обясни журналистката. „За Хари всяка атака срещу съпругата му е предателство и предизвиква силна емоционална реакция: той ще я защитава до край.“

„Проблемът е, че възобновеният му гняв и новото внимание към всичко, което се е объркало през последните няколко години, могат да отворят нови рани“, добавя Бонд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com