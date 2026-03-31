Халваджиян се произнесе за "Господари на ефира"

Продуцентът Джуди Халваджиян направи ключов коментар за завръщането на "Господари на ефира" по случай предстоящия 23-ти рожден ден на емблематичното предаване.

„Пожелавам да се върнем в ефир. Всички искаме. Защото има много неща, които трябва да свършим – да продължим да забавляваме българския зрител, да направим така, че гражданите да бъдат защитени и правата им да се спазват. Преди всичко – да възстановяваме справедливостта там, където липсва. Толкова ценни неща правят „Господарите", че мисля, че вече е време", заяви Халваджиян.

Водещият на „Като две капки вода" Димитър Рачков не пропусна да се включи с типичния си хумор:

„Ще те помоля обаче да възобновиш по-бързо това предаване, че не остават граждани в тази държава."

Халваджиян бе категоричен, че „Господари на ефира" ще се завърнат рано или късно, а Геро веднага попита дали отново ще има адреналинки. Рачков обаче побърза да отговори с усмивка, че не иска, защото Вики ще го прати да спи на дивана, ако се съгласи.

