Внезапно почина репортерът на "Господари на ефира"
Той бе ревностен защитник на животните и милееше за "Зоополиция" у нас
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Той бе ревностен защитник на животните и милееше за "Зоополиция" у нас
Годеницата на актьора разкри защо се чувства специална, кога планират да се оженят и как е започнала любовта им
Ще се завърне ли емблематичното предаване
Легендарното тв предаване навършва 22 години
Ще се завърне ли шоуто на малкия екран
След повече от пет години пауза
Приятна изненада за феновете му
През какво ли не минахме, каза актьорът
Освен актьор и тв звезда, той бе директор на видинския театър
Маги Халваджиян даде ясна заявка за завръщане
Те са все така красиви и активни, но всяка една от тях се занимава с различни неща
Смятаме, че бъдещето е в Интернет
Мария Игнатова и Румен Угрински ще са новите водещи на предаването "Господари на ефира" по Нова телевизия. Двамата седнаха на мястото на досегашните с...
„Господари на ефира" връчиха „Златен скункс" на Нова тв заради гафа със свалените карикатури на Чавдар Николов от сайта на телевизията и от Vbox7, кой...
Уволниха полицай, поискал подкуп от испанска гражданка в София. Това стана ясно от Нова тв, след като снощи бе излъчен репортаж на "Господари на ефира...
Герасим Георгиев-Геро сменя Ненчо Балабанов в "Господари на ефира" и застава до Малин Кръстев от 4 април. Но пълничкият симпатяга ще продължи да радв...
Българска национална телевизия изригна срещу предаването "Господари на ефира", излъчващо се по конкурентната Нова тв. Поводът за "триенето" между меди...
Нова тв ще посрещне 2016 г. с празничното издание на „Господари на ефира". Шоуто, което ще бъде час и половина, започва в 22:30 часа на 31 декември....
От първи февруари Ненчо Балабанов става водещ на "Господари на ефира", съобщават от предаването. Все обаче продуцентът на предаването Джуди Халваджиян...
Възрастна жена, която търси еротични масажистки чрез обява във вестник, спипаха репортерите на "Господари на ефира". Снощи в предаването на Нова тв бе...