6 неща, които си струва да почистите с ябълков оцет

Когато дойде време за почистване, понякога най-ефективните решения се крият в кухненския шкаф. Освен добре познатия бял оцет, ябълковият оцет също намира място в домакинството. Според експерти той може да помогне при почистване, но изисква внимателна употреба и не бива да се възприема като универсално средство.

Как действа ябълковият оцет при почистване

Според специалисти по почистване ябълковият оцет е подходящ за леки замърсявания, дезодориране и премахване на мазнини. Той може да унищожи част от повърхностните бактерии, но не е дезинфектант и не трябва да се използва като такъв. Важно е да се разрежда преди употреба, тъй като в концентриран вид може да бъде твърде агресивен за някои повърхности.

Препоръчва се смесване на равни части вода и оцет в бутилка със спрей. Миризмата може да се омекоти с добавяне на няколко капки етерично масло. Специалистите предупреждават също никога да не се смесва със силни препарати, особено такива на основата на белина.

Къде е ефективен ябълковият оцет

При правилна употреба ябълковият оцет може да бъде полезен в редица ситуации в дома:

Стъкло и огледала - разреден с вода, оставя блясък без следи

Микровълнова фурна - парата от оцет и вода омекотява замърсяванията

Канали - в комбинация със сода бикарбонат помага срещу миризми и мазнини

Пране - добавен към изплакването омекотява дрехите и намалява неприятни миризми

Тоалетна - престоял за една нощ улеснява почистването

Килими при инциденти с домашни любимци - неутрализира миризмите при предварителен тест

Въпреки тези приложения, оцетът не може да унищожава ефективно всички микроби и не е подходящ за почистване след контакт със сурови храни.

Къде не бива да се използва

Има повърхности, при които ябълковият оцет може да причини повече вреда, отколкото полза:

Естествен камък като гранит, мрамор или травертин - уврежда покритието и матира повърхността

Дърво, особено незапечатано - изсушава материала и може да повреди защитния слой

Електроника и екрани - киселината е твърде агресивна и може да причини трайни щети

Експертите съветват винаги да се проверяват указанията на производителя, преди да се използват киселинни почистващи средства.

Помага ли при мухъл

Ябълковият оцет има противогъбични свойства и може да помогне при лек мухъл по твърди повърхности, като первази или плочки. При по-сериозни случаи или върху порести материали ефектът му е ограничен и не е достатъчен за трайно решение.

Подходящ ли е за пералня

Оцетът често се използва за почистване на перални машини, тъй като разгражда котления камък и премахва миризми. Въпреки това честата употреба може да увреди гумените уплътнения и вътрешните компоненти. Освен това силната му миризма налага добро проветряване след използване.

В крайна сметка ябълковият оцет може да бъде полезен помощник в дома, но само ако се използва внимателно и с ясна представа къде помага и къде може да навреди.

