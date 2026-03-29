Любопитно

Прост трик показва как да получите повече енергия от слънчеви панели

Дори през зимата слънчевите панели могат да се регулират, за да произвеждат повече ток

Снимка: Пиксабей
29 мар 26 | 9:58
389
Иван Ангелов

Светът навлиза в нова фаза на енергийния преход, като слънчевата енергия отчита рекорден растеж. Според доклад на Международната агенция по енергетика, цитиран от Ecoportal, секторът е отбелязал ръст от 31% само за първата половина на миналата година. Разходите за производство вече са значително по-ниски в сравнение с традиционните източници. Тенденцията се ускорява и от стремежа към енергийна независимост в редица държави.

Данните показват, че производството на електроенергия от слънце е с около 41% по-евтино в сравнение с въглища и газ. Това пренарежда пазара и насочва инвестициите към възобновяеми източници. Все по-голям дял от новите мощности се изграждат върху покриви на жилищни и търговски сгради, което позволява директно потребление и по-малка зависимост от централни мрежи.

Около 42% от новите инсталации в света вече са такива децентрализирани системи. В резултат животът извън електропреносната мрежа се превръща от нишова идея в реална възможност, особено в региони със нестабилна инфраструктура.

Прогнозите сочат, че до края на десетилетието слънчевата енергия ще осигури до 80% от целия растеж на зелената енергия, което я поставя в центъра на бъдещите енергийни стратегии.

Практически съвет

Експерти обръщат внимание, че освен глобалните тенденции, ефективността на системите зависи и от конкретни практически решения на място.

Един от ключовите фактори е правилният ъгъл на наклон на панелите, особено през зимните месеци. Според препоръки на специалисти, наклон от около 50 до 60 градуса позволява по-добро улавяне на слънчевите лъчи при ниско разположено слънце.

Това решение увеличава производството, защото светлината пада по-близо до оптималния ъгъл спрямо повърхността. В същото време по-стръмният наклон помага за естественото почистване на панелите.

Снегът и замърсяванията не се задържат, а се плъзгат надолу под собствената си тежест, което поддържа повърхността чиста без допълнителни усилия. Така се запазва висока ефективност дори при по-неблагоприятни условия.

Промяната в позицията на панелите се счита за един от най-достъпните начини за подобряване на производителността, като ефектът може да бъде отчетен още в първите слънчеви дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай