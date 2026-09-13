Осъдителният доклад за слънчевата енергия изчезва в чекмеджето
Слънчевите панели ускоряват глобалното затопляне
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Слънчевите панели ускоряват глобалното затопляне
Дори през зимата слънчевите панели могат да се регулират, за да произвеждат повече ток
Споразумението предвижда и гигантски инвестиции във ВЕИ-та
Огромна централа със слънчеви панели ще захранва с ток марокански град от следващия месец, съобщи Би Би Си. Соларно-термалната електроцентрала във Вар...
Брюксел. Европейската комисия потвърди намерението си да въведе мита върху вноса на китайски слънчеви панели от днес. Новината предизвика незабавен о...