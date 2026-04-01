Иво Димчев проговори за мъжете в живота си

Иво Димчев, който се превърна в сензация за хората, които досега не са го познавали чрез бързия доставчик на слава - телевизора, разказа подробности за участието си в "Като две капки вода" и за житейски моменти в новия брой на вестник"Супер магазин".

"Отнема ми цялото време, създава ми ужасен стрес, отслабнах с 4 кг, отдалечи ме от работата и музиката ми, но ми създаде нови приятели сред участниците и екипа и ме дари с нова публика. Също ми показа ясно моите лимити като вокалист и изпълнител и това го намирам за много полезно. Надявам се да ме е обогатило като цветове и нюанси и това да се отрази благотворно на творчеството ми. Той е прав. На мен този вид хумор ми е слабост и сигурна зона. Но „Капките“ не са концерт или спектакъл на Иво Димчев, където мога да се оливам в тази посока. Тук публиката е многообразна, гледат много деца и е добре да се съобразявам с това", споделя той.

В интервюто той разказва, че още от съвсем малък е усетил, че има по-различна сексуална ориентация. "Намирах за интересно и странно влечението ми към момчета В пубертета започнах да изпитвам чувство за вина за известно време, но в един момент го приех за даденост и престанах да се боря с това". На родителите му е отнело време да примета това, но вече всичко е наред, а за него те са най-забавните хора на света, с които никога не му е скучно.

На въпрос сали има човек, връзка, любов в живота му, за която още страда, той отвръща: "Да, липсват ми всички мъже, които са ме дарили с любов. Пазя всеки един в сърцето си". Наскоро той споделя, че се „влюбва по наредба“. "Това означава, че обичам да обичам и мога да се накарам да обичам дори някой, който не го заслужава напълно. Просто защото се чувствам добре, когато давам или когато артикулирам любовта си. Търся и не я намирам. Но не съм загубил надежда", добавя още Димчев.

