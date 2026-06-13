Култов участник в Hell’s Kitchen. Виктор Ангелов пържи ефира
Най-горещият кулинарен риалити формат Hell’s Kitchen се завръща с осми сезон
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Най-горещият кулинарен риалити формат Hell’s Kitchen се завръща с осми сезон
Шеф Виктор Ангелов кацна на Калето с балон
Очаква ни епичен финал на кулинарната надпревара
Шеф Ангелов ще изправи най-способните кулинари пред изключително емоционално предизвикателство
Ивайло и Галя не успяха да поведат отборите си
Една лъжа ще вбеси шеф Виктор Ангелов, а проява на малодушие ще го разочарова
Проблеми разтърсват Кухнята на Ада, а отборите ще трябва да се справят с ВИП поръчки