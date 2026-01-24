Hell’s Kitchen България засне епизод на Белоградчишка крепост. Уникални снимки

Белоградчишката крепост отново се превърна в сцена на нещо изключително - сред величествените скали и духа на вековната история се засне епизод от новия сезон на Hell’s Kitchen България. Уникалното преживяване изпълни мястото с неповторима енергия и емоции, които не успяха да бъдат помрачени въпреки студеното време.

Предаването започна впечатляващо с един наистина зрелищен момент – шеф Виктор Ангелов кацна на Калето с балон на „Приключенски център – Белоградчик“. С впечатляващ стил и силно присъствие, той даде официалното начало на кулинарното предизвикателство, а неговите думи, енергия и безкомпромисен професионализъм заредиха участниците с мотивация и амбиция. В знак на уважение и признателност, кметът на Община Белоградчик – Боян Минков, подари на шеф Ангелов картина с Белоградчишките скали – символ на красотата, силата и уникалния дух на нашия край.

Срещата между кулинарното изкуство, телевизионната магия и една от най-емблематичните природно-исторически забележителности на България създаде незабравима атмосфера. Гордост, вълнение и радост бяха емоциите, които обединиха всички участници и гости на това събитие, а Белоградчишката крепост още веднъж доказа, че е не просто символ на миналото, а място, което вдъхновява, привлича и разказва истории. Благодарим на екипа на предаването за доверието и на всички, които бяха част от този незабравим ден!

