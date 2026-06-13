Уникален обект в Турция блесна в международна класация
Ще продължим решително да разкриваме 12 000-годишната история на Анатолия чрез науката и да разказваме на света за нашето културно наследство, написа...
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Ще продължим решително да разкриваме 12 000-годишната история на Анатолия чрез науката и да разказваме на света за нашето културно наследство, написа...
Проф. Неджми Карул е ръководител на Катедрата по праисторическа археология в Истанбулския университет