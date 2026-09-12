Спайдър-мен отвя Одисей в кината
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
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Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
Заради новия Закон за филмовата индустрия
Премиери няма – гледат само стари хитове
На днешната среща бе обсъдена създадената ситуация и превантивните мерки
И тази неделя ще следим класацията на хитовете в киносалоните в няколко града. Според първите резултати "Батальонът" поведе в Пловдив и Хасково. Под т...
София. Филмите за освобождението на България от турско робство вече не са културни, а забравени събития. Според статистиката броят им е около петнадес...