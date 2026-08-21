Колко ще е минималната заплата? Ключовите числа идват днес

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата влиза в решаваща фаза днес, когато от 14 ч. ще заседава междуведомствената работна група във финансовото министерство. Очаква се Националният статистически институт да представи данните за медианната заплата - един от четирите показателя, които трябва да определят бъдещия размер на минималното възнаграждение.

Бизнесът, синдикатите и правителството вече са постигнали съгласие кои индикатори да бъдат използвани, но конкретната сума за 2027 г. още не може да бъде изчислена. КНСБ настоява минималната заплата да се увеличи поне с 50 евро спрямо сегашните 620 евро.

Четири показателя ще решават размера

Новата формула трябва да отчита медианната заплата, инфлацията при малката потребителска кошница, средната работна заплата и производителността на труда. Четирите показателя ще имат еднаква тежест при определянето на горната граница за минималното възнаграждение.

За всяка следваща година ще има диапазон между долна и горна граница. Долната ще бъде равна на минималната заплата от предходната година, а горната ще се променя според движението на договорените показатели.

Медианната заплата показва друга картина на доходите

Разликата между средна и медианна заплата е важна. При средната всички изплатени възнаграждения се събират и сумата се разделя на броя на работещите, което означава, че много високите заплати могат да повишат общата стойност.

При медианната всички възнаграждения се подреждат от най-ниското към най-високото и се взема стойността точно по средата. Така половината от работещите получават по-малко от нея, а другата половина - повече, което дава по-различна картина за реалното разпределение на доходите.

КНСБ иска поне още 50 евро

Синдикатът настоява през 2027 г. минималната работна заплата да бъде поне с 50 евро над сегашните 620 евро. Представителите на бизнеса обаче искат първо да бъдат видени окончателните данни за медианното възнаграждение, преди да се говори за конкретна сума.

Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още тази седмица да бъде постигнато окончателно споразумение между правителството, бизнеса и синдикатите. След това трябва да започнат и необходимите законодателни промени.

С бюджета за 2026 г. беше отменено правилото в Кодекса на труда, според което минималната заплата автоматично се определяше като 50% от средната. Ефремова подчерта, че за горната граница през 2027 г. все още не може да се посочва число, преди да има окончателни статистически данни и съгласие по формулата.