"Лада" скри шапката на хората. Изненадата
Специален гост на "Писта София 2025" е младият шампион във формула 3 Никола Цолов
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Специален гост на "Писта София 2025" е младият шампион във формула 3 Никола Цолов
Какво се случи в столичния квартал
Причината е в авария в района
Жена и малко дете са се намирали във "взривения апартамент" в столичния квартал Младост. Това разказаха очевидци пред Нова тв. И уточниха, че е имало...
Мощен взрив е избухнал в жилищен блок, намиращ се в столичния квартал „Младост 4". Това съобщава Нова, позовавайки се на информация на полицията. Взр...
София. За пореден път жители на столичния квартал "Младост" 4 се вдигат на протест срещу строежа на сграда, собственост на бизнесмена Димитър Димитров...