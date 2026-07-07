Бивша депутатка смая с нова визия

Бившата депутатка Дани Каназирева прикова погледите с дръзка лятна визия. Ексобластната управителка на Пловдив позира в къса розова рокля, а прилепналата материя подчерта формите й и остави малко на въображението.

Кадрите са от пътуване, което самата Каназирева описва с думите "Едва преди десет дни". На една от снимките тя е в яркорозова рокля на цветна уличка, а на друга позира в бяло край морето.

„Никой от нас не знае кой обикновен ден ще се превърне в спомен, който бихме искали да изживеем още веднъж", написа тя към публикацията си.

След края на активната си политическа кариера Каназирева видимо е сменила строгия публичен образ с по-свежа, женствена и ваканционна визия. Последователите й също не останаха безразлични към кадрите, които събраха над хиляда харесвания.

Дани Каназирева е добре познато име в Пловдив. Тя е била народен представител от "ГЕРБ-СДС", избрана от 17-и МИР - Пловдив област, сочи справката на Народното събрание.

Преди това Каназирева дълги години имаше собствена местна формация - "Съюз за Пловдив", с която бе част от Общинския съвет. След местните избори през 2019 г. тя стана областен управител на област Пловдив.

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