Съветска жигула се продава за луди пари! Какво е специалното в нея?
След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия
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След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия
Колко поиска за уникалния експонат собственикът му
Автомобилът е уникат
За куриозна катастрофа в бойния Северозапад съобщи Трибали. 15-годишно момче от Вършец е влетяло във външна тоалетна с колата на брат си. Инцидентът...