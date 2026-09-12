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Училище за емигранти

Училище за емигранти

Близо 5500 български ученици са заминали за чужбина само да година. И това е само светлата част от статистиката. Децата, чиито родители са си направил...

17 февруари | 7:00
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