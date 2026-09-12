Турция реши голям проблем! Нови правила за автомобилите
Промените позволяват колите с чуждестранна регистрация да се управляват и от близки роднини, ако са изпълнени определени условия
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Промените позволяват колите с чуждестранна регистрация да се управляват и от близки роднини, ако са изпълнени определени условия
За значителен ръст през летния сезон на случаите с измамени български граждани с обещания за работа в Кралство Швеция алармират от Българското посолст...
Очаква се обаче сделките с имоти да се увеличат традиционно през летните месеци, най-оборотните клиенти са отново гурбетчиите
Нарушителите плащат и разходи по съдебното и административното производство
Подобна е съдбата на десетки нови сгради
Обезлюдяването на Родопите взема застрашителни размери
През март емигрантите са пратили у нас близо 15 милиона евро
Двустайните жилища продължават да са най-търсени, следвани от тристайните, къщите са на трето място
Причишната е ясна - пандемията
Причината са завръщащите се гурбетчии от Западна Европа
Банките на Острова спрели преводите зад граница заради Brexit Гурбетчии от България в Англия, се оплакаха, че от вчера не могат да превеждат пари към...
Гурбетчиите ни се страхуват, че няма да могат да се върнат Родни гурбетчии отменят полети към родината заради Brexit. Днес поданиците на кралица Елиз...
Поредният събор на тютюнопроизводителите край сатовчанското село Ваклиново ще върне в родния им край стотици гурбетчии от Европа и Америка. Тази годин...
Секснападенията в Кьолн обърнаха настроенията и на местните Преди половин година невижданата бежанска вълна, която заля Европа, бе посрещната с голям...
Близо 5500 български ученици са заминали за чужбина само да година. И това е само светлата част от статистиката. Децата, чиито родители са си направил...
Жители на благоевградското село Покровник, работили дълги години в Гърция, не могат да си получат пенсиите. Това обяви в Благоевград евродепутатът Анг...
Земеделци от Неврокопския край бяха основната работна ръка в селското стопанство на Северна Гърция. Хиляди нашенци обаче вече се върнаха в родния край...
Земеделци от Неврокопския край са основната работна ръка в селското стопанство на Северна Гърция. Хиляди нашенци обаче ще се върнат в родния край, за...
В началния курс мигрират с родителите, а в гимназията започват работа Помните ли Гоголевия герой Чичиков, който обикаляше помешчиците и ги убеждаваше...
Над 3000 български и чужди любители на фолклора на Балканите напълниха хотелите в курорта Сандански и в Мелник. Атаката на туристите е заради Междунар...