Лазаров: Мъж, отговарящ на описанието на Сертов, е бил засечен на Кулата

София. Мъж, отговарящ на описанието на Петко Сертов, е бил засечен от камери на ГКПП Кулата около 18.30 ч. на 5 декември. Това съобщи на пресконференц...