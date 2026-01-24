Скандалът в ПП ехти. Лорер и Божанков станаха заложници

Скандалът с листите в "Продължаваме Промяната" (ПП) ескалира. Изключените от ПП Даниел Лорер и Явор Божанков стана заложници на коалиционния мир.

Националният съвет на партията на Асен Василев даде мандат на Изпълнителния съвет да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи самият Василев. Но постави три условия на партньорите си.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията, предаде БТА.

Преведено, третото условие означава, че няма да има коалиция с ДБ, ако хората на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов приютят в листите си за вота Лорер и Божанков.

Припомняме, че от листите изхвърча и Лена Бориславова, която обяви, че работи по два свои проекта. Очаква се Василев да изгони от парламента и бившия си ортак Кирил Петков.

