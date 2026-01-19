Асен Василев чисти клана Киро! И Лена аут от листите?

Голяма промяна в "Продължаваме промяната" прави Асен Василев. Гореща политическа мълва за прочистване на листите на ПП от клана "Киро" върви на жълтите павета. През уикенда стана ясно, че две знакови лица са зачеркнати от Василев - Даниел Лорер и Явор Божанков.

Николай Денков съобщи, че двамата изключени от ПП-ДБ депутати, които гласуваха срещу решението на ръководството за председател на НС, няма да намерят място в списъците на ПП. Василев реди листите еднолично, ние нямаме място в една партия, каза Лорер.

Все още не е ясно дали той и Божанков няма да бъдат приютени в списъците на ДБ за 52-ото НС. Попитан по темата Божанков замълча и каза само, че където и да е, ще работи за демокрацията в България.

Лена Бориславова също е аут от листите на ПП, Асен Василев не я иска, е горещият слух от днес. Бившият финансов министър е насочил мерник и към красивото лице на партията, която вече бе изключена от ръководството на ПП, твърди "Уикенд".

Най-близкият човек на Лена в ПП - Кирил Петков, имал намерение да се върне в политическите битки, но не и като депутат и също нямало да бъде номиниран или да попадне в листите по нареждане на Асен Василев.

Мария Цънцарова засега окончателно отпада от списъците на ПП за парламента. Новината съобщи колегата й Светослав Иванов в неделните "120 минути", обявявайки, че Мария няма да нагази в парламентарните води. За включването й в листите обаче настоявал лидерът на „Демократична България” Ивайло Мирчев, син на комунистически деец от „Възродителния процес“ и не се знае дали накрая Цънцарова няма да изгрее като водач на софийска листа на ДБ.

