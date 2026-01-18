Разломът в "Промяната"! Денков призна как употребили Лорер

Даниел Лорер е изключен от "Продължаваме промяната" и няма да бъде в листите на коалицията. Това обяви Николай Денков в интервю за Дарик радио. Нещо повече - той призна, че ПП са използвали и употребили бившия си съпартиец.

Ние просто успяхме да го използваме в определен момент да постигнем част от нашите цели, невъзмутимо каза Денков.

Преди ден Лолер разкри в интервю, че листите на ПП се редят еднолично от Асен Василев, с когото вече не може да е в една партия заради авторитарния му стил на ръководене на политическата формация.

На въпрос, свързан с евентуален политически проект на Румен Радев, той отговори, че никой от коалицията не е водил разговор с президента, но ако се появи негов проект, той е трябва да отговори на въпроса накъде иска да отведе страната – към силна Европа или към модел тип „Орбан“

