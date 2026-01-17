Раздорът в "Промяната"! Лорер нокаутира Асен Василев

С Асен Василев нямаме място в една партия. Той е решил, че иска да управлява "Продължаваме промяната" еднолично. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер пред БНТ.

Той подчерта, че в началото на 51-то Народно събрание е спрял колаборацията на ПП-ДБ с Възраждане, като е осуетил избора на председател на парламента, който да стане служебен премиер след това. По думите му това е довело до изключването му от "Продължаваме промяната".

В отговор на въпрос Лорер каза „Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане" за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната" и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите", каза Даниел Лорер.

Той припомни и редица случаи, в които гласуванията на ПП-ДБ в парламента са съвпадали с тези на „Възраждане".

„Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев", каза още Лорер.

Според него престижа на Народното събрание в последните години е уронен. Лорер посочи, че хората гледат на парламента като на сериал, в който депутати се бият, ругаят и се гонят.

Народният представител е на мнение, че ситуацията няма да се промени съществено след изборите, ако Румен Радев не излезе на терен. Той посочи, че президентът има потенциала да вземе гласа на омерзените от сегашното положение.

Според него преди избори не бива да се пипа Изборния кодекс. Лорер призова да се върне предишния работещ вариант.

Служебното правителство трябва да гарантира честни избори. Това е основата му задача. Всеки от кандидатите, в това число и Андрей Гюров, може да се справи с нея, каза още Лорер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com