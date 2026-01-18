И Божанков аут от листите на ПП, мълчи за ДБ

И Явор Божанков е аут от листите на ПП. Това съобщи Николай Денков, а самият Божан не отговори в предаването "120 минути", дали ще бъде приютен от Демократична България.

Божанков коментира и напрежението, след като е гласувал различно от партийната линия при избора на председател на парламента при конституирането му. По думите му не съжалява за вота си и ако времето се върне пак би гласувал, както тогава.

Според него изборът на Силви Кирилов за служебен премиер с подкрепата на „Възраждане“ би застрашил приемането на еврото. На въпрос какво очаква от президента, Божанков отговори: „Нищо.“ Той добави, че Радев е на политическия терен от близо десетилетие чрез служебни кабинети и обвини държавния глава за договорa с „Боташ“, който според него струва „500 хиляди евро на ден“.

Депутатът разкритикува и инициативата за референдум за еврото, заявявайки, че президентът е знаел, че е противоконституционен. По думите му Радев е „крайно геополитически позициониран“ и не вижда сигнал за „завой“, който да го направи приемлив за демократичната общност.

Божанков заяви, че в условията на предстоящи избори ключов въпрос е кой ще оглави служебното правителство, особено ако отпадне машинният вот.

Депутатът предупреди, че машинното гласуване се „обезсмисля“ и атакува идеите за въвеждане на нови сканиращи устройства, за които „няма нито бюджет, нито време“. По думите му връщането към смесен модел с повече хартия води до сгрешени протоколи, зачерквания и съмнения в изборните резултати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com