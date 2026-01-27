Знаково лице изхвърча от листите на ПП

След Кирил Петков, Лена Бориславова, Даниел Лорер, Явор Божанков и Калина Константинова, още едно знаково лице няма да попадне в листите на "Продължаваме промяната" за предстоящите избори. Това е бившият министър на регионалното развитие Андрей Цеков.

Това е изненадващо, защото Цеков бе възприеман преди всичко като експерт. Той е завършил Юридическия факултет на Амстердамския университет, специализирал е в Станфорд, преподавател е в УАСГ и в интерес на истината е сред малкото, които успяха да опазят името си чисто. За последно беше депутат от Благоевград, където Промяната спечели много добър резултат, пише "Флагман".

"Политиката не е властова позиция или партийна привилегия, а морална кауза и обществен дълг. Отговорност да отстояваш принципи и да предприемаш действия, които ни доближават до идеала за една силна, честна и справедлива България на свободни, предприемчиви и солидарни граждани. Винаги съм вярвал и продължавам да вярвам в тази кауза, и да я преоткривам в “Продължаваме Промяната”, написа дипломатично той във Фейсбук и допълни, че за него каузата на Промяната била "много по-голяма от заемането на публични длъжности"

Цеков твърди, че решението било негово, защото смятал, че ще бъде по-полезен извън НС.

При всички положения обаче отпадането му от листите е странно и е пореден удар по "Продължаваме промяната", където новият лидер Асен Василев очевидно налага тотална подмяна на старите кадри, изградили партията.

Според Кремена Кунева, бивш депутат от ПП-ДБ, Василев искал хора, които може да управлява със съобщения по вайбър, без собствена мисъл и силни позиции. Тя посочи като идеален модел за Асен Василев - Венко Сабрутев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com