Областна администрация - Бургас с нов главен секретар

След успешно проведен конкурс за длъжността, Валентин Люцканов е назначен за главен секретар на Областна администрация - Бургас.

Люцканов има дългогодишен административен опит и вече е заемал същата позиция в периода 2015 – 2022 г. В продължение на седем години е работил съвместно с настоящия областен управител Владимир Крумов, който тогава е изпълнявал функциите на заместник-областен управител.

При стъпването си в длъжност днес Валентин Люцканов беше посрещнат с уважение от служителите и ръководството на администрацията. Областният управител Владимир Крумов изрази увереност, че опитът и управленските качества на новия главен секретар ще допринесат за повишаване на ефективността в работата на институцията.

Валентин Люцканов е икономист по образование и магистър по „Международно управление“. Преди да се посвети на държавната администрация, има над 14 години професионален опит в областта на маркетинга, рекламата и международните отношения, като е отговарял за развитието на различни чуждестранни пазари. Владее английски, руски и италиански език.

Като главен секретар той ще ръководи и координира дейността на администрацията, ще осигурява изпълнението на разпорежданията на областния управител и ще работи за повишаване качеството на административното обслужване.





