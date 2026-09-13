Огромна рокада в Нова тв. Ключов шеф е аут
Светлана Василева се оттегля от позицията директор „Съдържание“ в Нова Броудкастинг Груп
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Светлана Василева се оттегля от позицията директор „Съдържание“ в Нова Броудкастинг Груп
Промените са в две ръководни длъжности на "Нова Броудкастинг Груп"
Дирк Геркенс поема ролята на главен изпълнителен директор
Още 3 телевизии и 4 радиостанции станах част от Нова Броудкастинг Груп
Медията категорично се противопоставя и не приема опитите да бъде въвлечена в изкривените му тези
Програмната схема ще стане ясна след жребия на 2 декември 2019
Футболът е арена на много емоции на терена, по трибуните, извън стадионите, а и пред малкия екран. Заедно със зрителите и футболистите се вълнуват и к...
Нова Броудкастинг Груп е придобила правата за телевизионно и онлайн излъчване на мачовете и от „Б" професионална футболна група, съобщиха от медията....
Нова Броудкастинг Груп отчита рекордни приходи за 2015 г. Медийната група, част от която е Нова телевизия, има най-големи приходи на българския медиен...