Новина от Наско Сираков! Фурор с финансите на Левски

Наско Сираков оставя Левски с печалба преди смяната на собствеността, като клубът отчита положителен финансов резултат за трета поредна година. Данните от отчета за 2025 г. показват приходи от 30,99 млн. лева и печалба от 1,84 млн., което затвърждава тенденцията към финансова стабилизация. В същото време новият собственик Атанас Бостанджиев ще поеме клуб със сериозен дълг. Така картината се оказва двупосочна - стабилни приходи, но и значително финансово бреме.

Общите задължения на „сините“ възлизат на 22,269 млн. лева, от които над 21 млн. са текущи пасиви. Това означава, че макар клубът да генерира печалба, натискът върху бюджета остава сериозен и ще бъде ключов тест за новото ръководство.

Приходите на Левски бележат сериозен ръст в няколко направления. Постъпленията от билети скачат до 4,299 млн. лева при 1,5 млн. година по-рано, а средствата от телевизионни права достигат 771 хил. лева. Най-сериозен остава приносът от спонсорство и реклама - над 9 млн. лева, което е увеличение с близо 1,5 млн.

Европейските мачове също носят над 3 млн. лева, което показва значението на международното участие за бюджета. В същото време приходите от абонаментни карти отбелязват спад спрямо предходната година.

Разходната част обаче расте чувствително. Заплатите на играчи, треньори и персонал достигат 12,5 млн. евро, спрямо малко над 10 млн. година по-рано. Разходите за лагери се увеличават до 1,5 млн. лева, а комисионите скачат почти тройно.

Особено показателен е сривът при приходите от трансфери - от 22,02 млн. лева през 2024 г. до едва 2,36 млн. през 2025 г. В същото време клубът драстично намалява и разходите за нови играчи - от 4,67 млн. лева до 523 хил.

Финансовият отчет очертава клуб, който успява да излезе на печалба въпреки по-високите разходи и спада при трансферите. Въпросът пред новия собственик остава дали тази тенденция може да се запази при натиска на задълженията и растящите разходи.

