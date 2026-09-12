Официално: Нов директор в Левски
Той се включва в екипа на "сините" с фокус върху спортно-техническата част
Следете всички новини, анализи и коментари за Евгени Иванов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той се включва в екипа на "сините" с фокус върху спортно-техническата част
Най-младият тим на Мондиала шокира фаворитите и разплака цяла нация от гордост
Посланието е към цялото общество, смята Евгени Иванов
Вотът за нов член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е успешен
Повечето обвинители ще дадат вота си онлайн
За мен най-голямото достижение на демокрацията у нас е именно, че прокуратурата е част от съдебната система, каза обвинителят
Ще продължим да показваме твърдост и непримиримост към неправдите, каза кандидатът за ВСС
Евгени Иванов е единственият номиниран
Започна Общото събрание на прокурорите
Евгени Иванов представя днес концепцията си
"Бих се притеснил, ако всички хвалим прокуратурата", каза Евгени Иванов
Всеки политик иска да има удобна за него прокуратура, но това не е полезно за държавата
София. Есенен крос ще се проведе на 18 октомври в София. Надпреварата, организирана от Областен информационен център - София, ще започне в 9,00 часа п...