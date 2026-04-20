Тежък жребий за българите в началото на европейското по борба

Четирима български състезатели излизат на тепиха в първия ден на европейското първенство по борба в Тирана. Схватките в класическия стил поставят начало на турнира, като българското участие започва с амбиции за силно представяне. Сред имената личи олимпийският шампион Семен Новиков. Националите ще се изправят срещу сериозна конкуренция още в първите си двубои.

В категория до 55 кг Стефан Григоров, който завърши пети на европейското през 2024 г., започва срещу молдовеца Леонид Мороз. Съперникът му има опит от шампионатите до 23 години, където също е достигал до пето място.

Николай Вичев ще се бори в категория до 63 кг срещу поляка Майрбек Салимов, който е бронзов медалист от европейското първенство през миналия сезон. Очаква се двубоят да бъде един от най-оспорваните в тази категория още в началната фаза.

При 77 кг Стоян Кубатов, който има пето място от световно първенство през 2023 г., ще се изправи срещу беларусина Шунай Мамедау. Неговият съперник също е в добра форма, след като по-рано тази година завърши пети на турнира Дан Колов-Никола Петров.

Най-големият интерес е насочен към категория до 87 кг, където олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков ще започне срещу финландеца Валтери Латвала. Скандинавецът има отличия от международни турнири и също е бил сред водещите състезатели при по-младите.

Българските борци ще търсят успешно начало на шампионата, като първите срещи ще дадат ясна представа за шансовете им в надпреварата.

