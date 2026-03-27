България с две титли още в първия ден на „Дан Колов“

Борците на България спечелиха две титли още в първия ден на 63-о издание на турнира „Дан Колов - Никола Петров“ в Пловдив. Ахмед Батаев и Светослав Николов донесоха златните отличия за домакините в свободната и класическата борба. Успехите бяха допълнени от серия медали, които затвърдиха силното представяне на българския тим.

Ахмед Батаев триумфира в категория до 92 кг в свободния стил, след като на финала победи турчина Фатих Алтънбаш с 5:2. По пътя към титлата той показа убедителна форма, записвайки още три успеха - с 10:0 срещу Станислав Дамяновски, с 3:1 срещу Сюлейман Карадениз и с 9:3 срещу Мохамед Алиев на полуфинала.

В класическата борба Светослав Николов също стигна до върха при 82-килограмовите. На финала той се наложи над украинеца Володимир Яковлев с 3:1, след като преди това отстрани Микита Политаев и бронзовия медалист от световни и европейски първенства Айк Мнацаканян.

Българските състезатели добавиха и още отличия към актива си. Сребърен медал спечели Божидар Лазаров в категория до 63 кг, а бронзови отличия взеха Стефан Григоров, Християн Иванов, Кристин Петров и Петър Горняшки. В свободния стил с бронз се окичиха Стилиян Илиев и Енгин Исмаил, а при жените Виктория Бойнова също стигна до третото място.

Турнирът в зала „Колодрума“ продължава в петък с останалите категории, като се очакват нови силни участия от българските национали. Сред имената, които ще излязат на тепиха, са Семен Новиков, Кирил Милов, Микяй Наим, Радомир Стоянов, Биляна Дудова и Юлияна Янева. Срещите започват от 10:30 часа, а входът за зрителите е свободен.

