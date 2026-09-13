Защо сънуваме странни сънища? Учените намериха обяснение
Картината на съня се формира не само от събитията от изминалия ден
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Картината на съня се формира не само от събитията от изминалия ден
Британец разказа сънищата си, които се сбъдват
Важно е не само кога си лягаме, но и какво вечеряме
Учени свързват един от най-честите сънища в света със страх, тревожност и загуба на контрол
Нова теория поставя под въпрос границата между съня и медицинската диагностика
Лични знаци или случайни нощни образи обземат съзнанието ви
Ето защо мозъкът ти „пуска прожекция“ нощем
Значението зависи от болката, кръвта и детайлите в съня
Чудни имена черпят днес
Нашият мозък създава сънища по свои собствени правила
Според ново проучване
Какво означават те
Денят не е подходящ за подстригване на косата
Сънуването е процес, при който се съживяват наши дълбоки желания, спомени, изживявания или тревоги
Ето ги и трите астрологически знака
Отрязват подсъзнанието
Ето ги и тях
Те все още са мистерия за нас, която може да е толкова красива, колкото и ужасяваща
Осъзнатите сънища са най-великото преживяване
Какво не знаем за тях?