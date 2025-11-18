Ето какво е значението на 13-те най-разпространени сънища

Ново проучване разкри 13-те най-разпространени теми на сънищата ни.

Сън за падане

Според Daily Mail 53 процента от анкетираните казват, че това е най-често срещаният им сън.

„Това се случва, когато не сме сигурни накъде вървим или къде ще стигнем“, казва авторката на „Answers In The Dark: Grief, Sleep and How Dreams Can Help You Heal“.

„Особено често е след съкращение, пенсиониране или големи житейски промени. Приключението ни очаква, но може да е плашещо, когато се впускаме в непознатото.“

Тя уточнява, че това не бива да се бърка с онзи рязък подскок точно преди да заспим – той често е резултат от преумора или стрес.

Неспособност да бягаме

42 процента заявяват, че сънуват как не могат да бягат. Това може да е знак, че човек се чувства „застопорен“ в дадена ситуация – на работа или в личния живот.

Според Елис това се появява, когато „прогресът е твърде бавен“ или когато усещаме, че „нещо ще ни настигне“.

Изневяра

22 процента сънуват, че партньорът им им изневерява – неприятен кошмар за мнозина.

„Сънищата за изневяра често сигнализират за страх, че това може да се случи, а не предупреждение, че вече се е случило, особено при хора, които са били предавани в миналото“, обяснява Елис.

Смърт на близък човек

21 процента са сънували как някой, когото обичат, умира.

Добрата новина е, че това не е толкова тежък знак, колкото изглежда.

„Често се случва при родители, които сънуват детето си – това отразява промяната във взаимоотношенията, когато то пораства и става по-независимо“, казва Елис.

Понякога това отразява и страх от промяна в реалния живот.

Падащи зъби

Отново 21 процента сънуват как зъбите им падат.

Този мотив често е свързан с безпокойство за статус или финансово състояние.

„В западния свят зъбите се свързват с пари, защото като деца ги обменяме за монети“, обяснява тя.

В други култури това може да символизира страх от загуба на важен човек.

Целувка със знаменитост

Този сън се появява, когато се идентифицираме със звезда, възприемаме я като модел за подражание или просто я харесваме.

„Тогава може да сънуваме знаменитостта така, сякаш ни е по-близка, отколкото е в действителност“, казва Елис.

Изпит, за който не сме учили

19 процента продължават да сънуват това дори години след дипломиране.

„Изпитите са свързани с училищния период, така че могат да са отзвук от стреса и тревогите от онова време“, казва експертката, пише GlasNews.

Летене

Тълкуването зависи от усещането в съня.

„Ако е положително – може да означава период на успех. Ако е негативно – човек усеща, че трябва да бъде по-предпазлив и да „стой здраво стъпил на земята“, казва Елис.

Семейството или приятелите са груби

Такъв сън може да отразява чувство на изолация в реалния живот.

„Това може да е сигнал да преразгледаме кой допускаме в близкия си кръг“, отбелязва тя.

Закъснение

Около 15 процента сънуват, че закъсняват за срещи – чест мотив, свързан с реален страх от това.

„В днешния свят е нормално да се страхуваме от закъснение – сънят може просто да отразява това безпокойство“, казва Елис.

Намиране на пари

Изглежда приятно, но според Елис може да означава финансови тревоги.

„Ако човек има притеснения за пари, логично е да сънува това. Парите могат да символизират и нещо друго, което смята, че би подобрило живота му“, казва тя.

Не може да открие тоалетната

Този сън може да показва реален страх от липса на лично пространство.

„Често се среща при нови родители, които търсят момент за себе си“, обяснява Елис.

Понякога показва и нужда да се „изхвърли“ нещо вредно от живота – но без да е ясно как.

Гол пред публика

По-рядко срещан сън, но често при хора, които са в публичното пространство.

„Това е често срещан сън сред телевизионни водещи“, казва тя.

За обикновените хора може да символизира усещане, че са „на показ“ или че са обект на внимание и клюки.

